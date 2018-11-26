Воєнний стан не передбачає негайної мобілізації - Порошенко

Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану на 60 діб і наголосив Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією