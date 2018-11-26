Армію України привели у повну бойову готовність [ Редактировать ]
У повну бойову готовність приведена українська армія. Такий наказ віддав головнокомандувач Збройних Сил України - Віктор Муженко.
Підставою для нього стало рішення Ради нацбезпеки і оборони, щодо запровадження правового режиму воєнного стану. На посилений режим патрулювання - переходять і прикордонники.
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