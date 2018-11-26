В России назвали имена раненых украинских военнослужащих, которые в результате атаки Россией были госпитализированы в отделение травматологии больницы в оккупированной Керчи. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным российских СМИ, сейчас в больнице находятся трое моряков - Артеменко Андрей Анатольевич (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

Отмечается, что их состояние стабильное.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.