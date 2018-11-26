Во вторник,27 ноября, Нацбанк введет в оборот две новые памятные монеты - номиналом 10 и 5 гривен, сообщает UBR.

Обе монеты посвящены одному из старейших фортификационных сооружений в Хмельницкой области - Меджибожскому замку-крепости, сообщается в телеграмме Нацбанка №50-0027/62506.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, массой 31,1 г, диаметром 38,6 мм. Будет отчеканено 3000 штук. 5-гривенник произведен из нейзильбера, весом 16,5 г и диаметром 35 мм. Здесь будет по-настоящему массовый тираж - 40 000 штук.

"На аверсе монет размещены: вверху надпись - УКРАИНА, под которой малый государственный герб Украины, по обе стороны которого цифры 20 и 18. В центре композиция: щит с изображением башни, с обеих сторон которого стилизованная карта местности с надписями - р. Бог (слева), p. Божок (справа) - древнее написания названий рек. Внизу на ленте надпись - УКРАИНСКИЙ ЩИТ ЕВРОПЫ. Внизу на фоне абриса зубцов дворца номинал: на монете из серебра - 10/ГРИВЕН, на монете из нейзильбера - 5/ГРИВЕН", - говорится в нацбанковской телеграмме.

Обе монеты являются платежным средством, и должны приниматься банками и в торговой сети страны.

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