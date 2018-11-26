25 ноября в американском городе Бристоль скончался легендарный нападающий и капитан киевского "Динамо" Виктор Каневский. Об этом сообщил журналист и писатель Дэви Аркадьев на своей странице в Facebook.

Именно под его капитанством украинская команда впервые завоевала золотые медали первенства СССР. В 1961 году "Динамо" вместе с Каневским, который был капитаном команды, выиграло первые в истории украинского футбола золотые медали чемпионата Советского Союза, а в 1964-м киевляне стали обладателями Кубка СССР.

В составе киевского коллектива он играл с 1953-го по 1964 год. На его счету 195 матчей, в которых он забил 80 голов. Каневский также сыграл пять игр за сборную Советского Союза. После завершения карьеры футболиста он тренировал запорожский "Металлург", "Металлист", "Буковину", "Днепр" и ирпенское "Динамо".

В октябре в Киеве скончался легендарный Олег Базилевич.