В 90-е спортивные машины обрели большую популярность, после того компания McLaren выпустила первый спорткар.

В итоге выпуском спортивных машин стали заниматься десятки автомобильных производителей.

Мы выбрали самые яркие и необычные модели спорткаров 90-х годов.

Ранее мы сообщали, что автомобили Tesla смогут сами приезжать к покупателю.