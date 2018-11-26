Как выглядели спортивные машины 90-х (фото) [ Редактировать ]
В 90-е спортивные машины обрели большую популярность, после того компания McLaren выпустила первый спорткар.
В итоге выпуском спортивных машин стали заниматься десятки автомобильных производителей.
Мы выбрали самые яркие и необычные модели спорткаров 90-х годов.
Ранее мы сообщали, что автомобили Tesla смогут сами приезжать к покупателю.
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