Соломенский райсуд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы 30-летнего мужчину, который убил двух людей из огнестрельного оружия и пытался лишить жизни еще одного человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установлено следствием, в октябре 2014 года жертвами обвиняемого стали двое киевлян, которые разместили на интернет-сайтах информацию о предоставлении услуг по перевозкам. Для того, чтобы завладеть транспортными средствами потерпевших, убийца договаривался с ними о встрече в безлюдных местах в ночное время.

Подозреваемый убивал своих жертв выстрелами в голову. Их тела злоумышленник сначала прятал в гараже, а затем перевозил в лесополосу под Киевом и закапывал. Автомобили жертв злоумышленник перегонял в Николаев, где сбывал на разборку.

Правоохранителям удалось выйти на след преступника, когда он готовил очередное убийство. Основанием, побудившим его к совершению нового преступления стала ревность, а пострадавшим оказался мужчина его любовницы.

Как оказалось впоследствии, это уже была вторая попытка злоумышленника лишить соперника жизни. Во время задержания у подозреваемого изъяли орудие преступления - пистолет с глушителем и патронами.

Суд присяжных Соломенского райсуда Киева поддержал позицию столичной прокуратуры, признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к максимальному наказанию, предусмотренного Уголовным кодексом Украины - к пожизненному лишению свободы. Кроме того, судом удовлетворено гражданские иски потерпевших о взыскании с обвиняемого почти полмиллиона гривен причиненного ущерба.

Ранее мы сообщали, что мужчина зверски убил пожилую соседку ради дозы.