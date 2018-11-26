Во Львовской области водители фур заблокировали дорогу на пропускном пункте "Рава-Руська", расположенном на границе с Польшей.

Об этом сообщает в Facebook депутат ЛГС Игорь Зинкевич.

"Как стало известно водители фур перекрывают путь тем, кто планирует на границе блокировать таможню", - сказано в сообщении.

В то же время в соцсетях уже начали шутить на эту.

Ранее мы писали, что в Турции разбился военный самолет.