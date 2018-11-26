Месть "евробляхам": фуры заблокировали границу [ Редактировать ]
Во Львовской области водители фур заблокировали дорогу на пропускном пункте "Рава-Руська", расположенном на границе с Польшей.
Об этом сообщает в Facebook депутат ЛГС Игорь Зинкевич.
"Как стало известно водители фур перекрывают путь тем, кто планирует на границе блокировать таможню", - сказано в сообщении.
В то же время в соцсетях уже начали шутить на эту.
Ранее мы писали, что в Турции разбился военный самолет.
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