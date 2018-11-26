Із хвилини на хвилину в ООН почнеться екстрене засідання Ради безпеки, присвячене ситуації в Азовському морі. Розгляд питання буде відкритим, тому за дискусією у залі стежитимуть в усьому світі.

Москва усвідомлюючи, що кризу такого рівня обов'язково розглядатиме Рада безпеки, сама звернулася з проханням про її скликання. І має намір звинуватити Україну в порушенні Конвенції ООН з морського права, заявляючи про перетин українськими кораблями кордону Росії.

Джерела в інших делегаціях кажуть, що ці аргументи в даному випадку безглузді з огляду на окупацію Криму. Посол Великої Британії має намір сформулювати офіційну позицію Лондона, що в українських кораблів у будь-який момент повинен бути безперешкодний доступ в Азовське море.

Дуже жорстку і безкомпромісну промову готує американський посол Ніккі Хейлі, для якої це одне з останніх засідань. Дипломати кажуть: на ухвалення рішення розраховувати не доводиться - готуються кілька варіантів резолюції, але жоден з них може не пройти, адже Росія має право ВЕТО.