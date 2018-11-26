Україна має беззаперечні докази військової агресії з боку РФ в акваторії Азовського моря. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Зібрану інформацію із похвилинним поясненням дій українських моряків сьогодні продемонстрували послам інших країн. Згідно з цими фактами, Росія порушила всі фундаментальні норми міжнародного права. Україна зі свого боку шукатиме мирних шляхів для вирішення питання, запевнив Павло Клімкін. І зазначив: найголовніше - відстояти свою позицію під час сьогоднішнього засідання Ради Безпеки ООН.

"Ми будемо вимагати негайного звільнення наших моряків, звичайно ми будемо вимагати звільнення захоплених суден, ми будемо вимагати однозначного засудження дій РФ, як в правовому, так і в політичному сенсі. Ми говоримо зараз і з Європейським союзом, і з Великою сімкою також про збільшення тиску на Росію, про збільшення санкцій і чітку логіку скоординованих дій", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

"Запланований перехід для ротації проводився мирним шляхом і ми не мали ніяких спроб відповідно провокувати російську сторону проти них переслідувало їх по доповіді командирів катерів 10 різних класів кораблів - 2 корабля Чорноморського флоту, 2 катери Чорноморського флоту і решта - це кораблі ФСБ", - говорить Ігор Воронченко, командувач Військово-морських Збройних Сил України.