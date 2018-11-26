NASA готується по посадки космічного зонду на Марс [ Редактировать ]
Сьогодні на Марс сяде новий космічний зонд NASA. До Червоної планети він летів понад півроку.
Дослідницький апарат InSight вимірюватиме сейсмічну активність планети і температуру поверхні, а також вивчатиме її будову. Зараз головне завдання вчених - посадити зонд у заздалегідь визначеній точці. На це у них буде лише 6 хвилин.
Апарат InSight - не марсохід, рухатися він не зможе. Тому його розташування особливо важливе.
по теме
Зонд NASA готовится к посадке на Марс: как это будет
NASA покажет посадку аппарата на поверхность планеты в прямом эфире
Илон Маск первым высадится на Марс
Знаменитый американский бизнесмен, основатель компании Tesla Илон Маск сделал заявление
В США запустили спроектированную в Украине ракету Antares (видео)
В субботу, 17 ноября, в 11:01 за киевским временем в США с космодрома аэрокосмического агентства NASA Wallops Island в штате Вирджиния запустили ракету-носитель Antares
NASA готує посадку зонда на Марс
Сьогодні на Марс сяде новий космічний зонд NASA. До Червоної планети він летів понад півроку. Дослідницький апарат Insight вимірюватиме сейсмічну активність планети і температуру поверхні, а також вивчатиме її будову
К Земле приближается огромный астероид
Эксперты NASA заявили, что к нашей планете приблизится астероид
У Німеччині презентували зонд, який проведе експедицію углиб Марса
Експедиція углиб Марса. Таку амбітну мету поставила німецька космічна агенція. Там показали новітній зонд, який має зануритися на глибину близько 5 метрів, узяти зразки речовин із поверхні Червоної планети та передати на Землю дані про хімічний склад і температуру