Сьогодні на Марс сяде новий космічний зонд NASA. До Червоної планети він летів понад півроку.

Дослідницький апарат InSight вимірюватиме сейсмічну активність планети і температуру поверхні, а також вивчатиме її будову. Зараз головне завдання вчених - посадити зонд у заздалегідь визначеній точці. На це у них буде лише 6 хвилин.

Апарат InSight - не марсохід, рухатися він не зможе. Тому його розташування особливо важливе.