Впервые в истории родились "генетически отредактированные" дети [ Редактировать ]
В Китае ученые генетик Хэ Цзянькуй заявил, что на свет появились дети с отредактированных им эмбрионов. Специалист внес генетические изменения перед процедурой ЭКО. Об этом сообщает Associated Press.
Генетик утверждает, что редактировал эмбрионы для семи пар, но только один случай завершился беременностью и родами. По словам Цзянькуя на свет появились близняшки из эмбрионов, которые он "программировал" как устойчивые к ВИЧ.
Имена родителей, их место пребывания и другие факты, подтверждающие слова ученого пока не известны. А предоставленные им материалы не дают возможности утверждать, что вмешательство ученого не нанесло вреда.
В Китае запрещено клонирование человека, но прямого запрета на генетические изменения эмбрионов нет. Также ученый официально сообщил государству о своем исследовании, но сделал это позже, чем начал эксперимент.
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