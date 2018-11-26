26 ноября скончался легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Мастер социального и интимного кино был обладателем премии "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" за вклад в киноискусство. Мы собрали подборку культовых фильмов итальянца, которые обязательно должны увидеть настоящие ценители кино.



Конформист (1970)

Кадр из фильма "Конформист"

Фильм снятый по одноименному роману Альберто Моравиа (1951). Брошенный 29-летним режиссером безрадостный взгляд на мотивацию человеческих поступков косвенно отразил его разочарование в майских событиях 1968 года. Это воспоминания героя, который должен совершить порученное ему фашистами убийство профессора-антифашиста, своего бывшего учителя.



Последнее танго в Париже (1972)

Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

Эротическая, философская мелодрама об отношениях пожилого мужчины и молодой женщины. Эта лента о крахе надежд, идеалах, вечной гармонии и искренности любви. Скандальная кинолента в свое время была запрещена к показу в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии и Южной Корее из-за "порнографии". Главные роли в картине исполнили Марлон Брандо и Мария Шнайдер.



Последний император (1987)

Кадр из фильма "Последний император"

"Последний император" - фильм о жизни последнего китайского императора Пу И: от его беззаботного детства, проведенного в Запретном городе, до великих перемен, принесенных ветрами революции. Бертолуччи сам написал сценарий к фильму. Девять "Оскаров", четыре "Золотых глобуса", премия "Сезар" и другие престижные награды. Именно эта картина сделала итальянского режиссера "классиком".



Ускользающая красота (1996)

Кадр из фильма "Ускользающая красота"

Драма о юной американке, которая ищет себя в Тоскане, на родине покончившей с собой матери-поэтессы, чью загадку дочери нужно разгадать. Премьера фильма состоялась в Италии в марте 1996 года. Картина была официально отобрана для участия в Каннском кинофестивале.

Мечтатели (2003)

Кадр из фильма "Мечтатели"

Пожалуй, это один из самых популярных фильмов режиссера, который рассказывает историю любви трех молодых людей: брата и сестры Изабель и Тео и присоединившегося к ним американца Мэтью. События в фильме разворачиваются на фоне парижских студенческих волнений 1968 года.

На днях в Британии скончался всемирно известный режиссер и оператор.