Агрессия России в Азовском море: список пленных моряков [ Редактировать ]
Появился перечень военных моряков, находившихся на бортах кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые Россия задержала в Керченском проливе, пишет "Корреспондент".
В списке указано 18 фамилий . Отмечается, что не все лица принадлежали к экипажам, некоторые из них были на бортах дополнительно.
Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск":
Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.)
Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.р.)
Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.)
Матрос Андрей Ейдер (1999 г.р.)
Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)
Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)
Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь":
Командир - старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.)
Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)
Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)
Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)
Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)
Старший матрос Андрей Оприско (1971 г.р.)
Рейдовый буксир "Яны Капу":
Командир - старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.)
Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)
Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)
Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)
Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)
Капитан 3 ранга Владимир Лисовой (1984 г.р.)
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
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