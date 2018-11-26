Появился перечень военных моряков, находившихся на бортах кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые Россия задержала в Керченском проливе, пишет "Корреспондент".

В списке указано 18 фамилий . Отмечается, что не все лица принадлежали к экипажам, некоторые из них были на бортах дополнительно.

Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск":

Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.)

Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.р.)

Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.)

Матрос Андрей Ейдер (1999 г.р.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)

Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь":

Командир - старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.)

Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)

Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)

Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)

Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)

Старший матрос Андрей Оприско (1971 г.р.)

Рейдовый буксир "Яны Капу":

Командир - старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.)

Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)

Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)

Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)

Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)

Капитан 3 ранга Владимир Лисовой (1984 г.р.)

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