На фоні подій у Верховній Раді Президент Петро Порошенко запропонував запровадити воєнний стан в Україні терміном уже на 30 днів, замість рекомендованих Радою національної безпеки і оборони шістдесяти. І завершити його вже в середині грудня цього року, щоби він не накладався на початок виборчої кампанії.

Також президент заявив про намір внести на початку грудня до сесійної зали проект рішення щодо проведення президентських виборів в Україні 31 березня 2019 року.

"Дорогі українці, сьогодні в парламенті буде розглядатися питання надзвичайно вагове, яке безпосередньо стосується вашого захисту, вашої безпеки України її суверенітету і територіальної цілісності. Згідно рішення Ради нацбезпеки і оборони України ухваленого сьогодні вночі. Як президент і як Верховний головнокомандуючий Збройних Сил України я виконав свій конституційний обов'язок і кілька годин тому своїм указом запровадив на всій території України з 9 години ранку 28 листопада. Росія вже п'ятий рік веде гібридну війну проти нашої держави, але нападом на військові українські катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже їх там немає. Ніхто вже не камуфлюється під зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і регулярна участь Російської Федерації. Їхній демонстративний напад на підрозділ Збройних Сил України. Це якісно інша ситуація і інша загроза, і це атака явно не випадкова. Воєнний стан не означає оголошення війни, він вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного регулювання на сході. Наш спільний обов'язок як Верховного Головнокомандуючого захистити Україну, це насамперед захист людей, ми маємо бути максимально готові до дій агресора. Лише надійна оборона і гарантує той, мир який гарантує вибори. Я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів, щоб воєнний стан не накладає на початок виборчої компанії, щоб не залишилося жодних підстав для брудних чи політичних інсцинуляцій. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня. Саме в грудні я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів", - заявив Петро Порошенко, президент України.