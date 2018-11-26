Напередодні в Азовському морі прикордонний корабель РФ протаранив біля Керченської протоки буксир ВМС України, який разом із двома бронекатерами прямував із Одеси до Маріуполя. А ввечері прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по наших кораблях. Пізніше всі три українські судна були захоплені російським спецназом. Внаслідок інциденту щонайменше шестеро українських військових були поранені. Всі подробиці у сюжеті.

"Нажимай давай, молодец. Дави его справа! Дави справа!"

Це відео з російського прикордонного корабля "Дон". Напередодні зранку біля Керченської протоки він протаранив рейдовий буксир "Яни Капу" Військово-морських сил України, який разом із двома бронекатерами "Бердянськ" і "Нікополь" здійснював плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполя. Через удар в українського судна пошкоджені головний двигун та обшивка.

У командуванні ВМС відзначили: про намір здійснювати перехід РФ проінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм. Російські прикордонники цього попередження начебто не отримали. Після тарану українського корабля прохід під мостом росіяни загородили танкером, у небо підняли вертольоти та штурмовики. Ввечері корабельна група ВМС України почала рух на вихід з Керченської протоки. У відповідь - російські катери розпочали переслідування та відкрили вогонь. По українському військовому катеру "Бердянськ" стріляв російський корабель "Ізумруд" з гармати калібру 30 мм - про це заявив командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко. Агресори захопили усі три наших судна.

"Це вже практично агресія , підпадає під агресію, застосування РФ Збройних сил і ФСБ ми ще раз набули підтвердження стосовно дій РФ щодо вільного судоходства через Керченську протоку в Азовське море, їх немає це показано всьому світу", - заявив Ігор Воронченко, командувач ВМС ЗС України, адмірал.

Наразі бронекатери та рейдовий буксир перебувають у порту Керчі. На цьому відео - один із причалів військової частини морської охорони, де пришвартовані українські кораблі.

"Після серії безпрецедентних провокацій Росія здійснила акт агресії проти України. На разі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Унаслідок російської агресії щонайменше шестеро наших військових були поранені, двоє з них - у тяжкому стані. Загалом на захоплених суднах було 23 моряки.

Троє поранених українців наразі перебувають у лікарні окупованої Керчі. Їх наразі допитують слідчі ФСБ. Стан моряків задовільний. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денисова з посиланням на заяву своєї російської колеги Тетяни Москалькової. За даними російських ЗМІ, у лікарні перебувають Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер. Наймолодшому з поранених - 18 років, найстаршому - 27. Решта військовополонених моряків на території однієї з прикордонних частин окупованої Керчі.