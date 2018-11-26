На Донбасі бойовики активно застосовують заборонену зброю [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Ворог шість разів обстрілював наші позиції. Бойовики активно застосовують заборонену зброю - зокрема, міномети 82 та 120 калібрів. Армійці придушують ворожі атаки вогнем у відповідь. Більше розповість Ірина Баглай.
Поки у Києві вирішували чи вводити чи ні воєнний стан, та де саме, на передовій вночі отримали наказ привести війська у повну бойову готовність. Та насправді для бійців нічого не змінилося, бо бої тут не припинялися ані на день.
"У нас нічого не змінилось, ми як були так і остаємось", - розповідає Микола, командир підрозділу Збройних Сил України.
Уже зранку над авдіївською промзоною чути постріли і гуркіт вибухів.
"Сразу как только мы показываемся, по нам сразу начинается работа, то есть мы не высовываемся".
Та цієї ночі російські найманці і не шукали приводів, щоб відкрити вогонь. За даними нашої розвідки, команду - повна бойова готовність, бойовики на Ясинуватській розв'язці отримали ще два дні тому.
"Батальон "Восток" это. Работают оттуда тоже, а из чего - стрелковое АГС из всего".
Атакувати позиції українських піхотинців ворог почав ще напередодні в обід.
"Зі вчорашнього дня з опівдня ворог вів вогонь гранатомети ну і міни 82 калібру, РПГ цілий день, майже добу до опівночі. Ну і зранку також", - говорить Позивний "Оскар", заступник командира підрозділу Збройних Сил України.
Пожвавлення у лавах противника помітили і бійці на крайніх спостережних постах. Від них до окупанта лічені десятки метрів.
"В готовности всегда були, но цю ночь более интенсивно они провоцировали, щоб мы ответили. РПГ запускали, с утра трохи мины попускали - АГСы в основном", - говорить Володимир, військовослужбовець Збройних Сил України.
Поки одні фланги вели вогонь, з інших бойовикам підвозили спецвантаж.
"Сьогодні вночі чули що вантажні машини приїздили, стукали, щось розгружали - можливо боєприпаси, що саме - думаю саме боєприпаси", - говорить Микола, командир підрозділу Збройних Сил України.
На першій лінії ворог не приховує - має і важку гусеничну техніку.
"Скоріш за все це був танк, але він не працював. Скоріш за все готуються до бойового виконання раптової задачі, гул чутно дуже добре", - розповідає Позивний "Оскар", заступник командира підрозділу Збройних Сил України.
Та піхотинці готові прийняти бій. Тим більше, що за наказом мобілізовані всі військові частини, зупинено ротації.
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