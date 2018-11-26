Военное положение в Украине должно завершиться к концу 2018 года. Во время его действия права и свободы граждан Украины не будут ограничиваться, однако такое возможно.

Кроме того, во время военного положения весь силовой блок будет приведен в полную боевую готовность.

Такое заявление секретарь СНБО Александр Турчинов сделал во время выступления в Верховной Раде.

"В связи с введением военного положения на территории Украины временно на период его действия могут ограничиваться свободы и права гражданина на основании законов и Конституции Украины. Президент не планирует применять эту норму, но в случае обострения военной ситуации и усиления агрессии со стороны РФ мы должны иметь такой инструмент и такую ​​возможность",- отметил он.

По его словам, также поручено привести к полной готовности определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, их функциональных и территориальных подсистем.

"Областным и Киевской городской государственной администрациям, органам местного самоуправления поручено создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения", - добавил секретарь СНБО.

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