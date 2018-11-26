Комітет соцполітики зареєстрував проект про нові пільги для ветеранів АТО - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Нові пільги для ветеранів АТО-підприємців. Незабаром вони сплачуватимуть єдиний соціальний внесок, що майже втричі нижчий від фіксованого страхового. Відповідний законопроект уже зареєстровано в парламенті.
У комітеті соцполітики вважають, це допоможе працевлаштувати кількасот тисяч ветеранів, які нині шукають роботу.
"Кожен, хто держав в руках зброю, хто ризикував своїм життям, кожен ветеран, кожному має бути приділена увага держави. Ми такий пакет законопроектів сьогодні напрацювала і все передали. Нами передбачено цілий блок надзвичайно серозних ініціатив, які дозволять соціалізуватися кілька 100 тисячам наших співвітчизників, які воювали за суверенітет нашої держави", - заявив Сергій Каплін, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, народний депутат.
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