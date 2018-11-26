В Украине 26 ноября ввели военное положение на 30 дней, до 25 января 2019 года.

Из-за обострения и агрессии России в Азовском море секретарь СНБО Александр Турчинов 25 ноября предложил ввести военное положение в стране.

Верховная Рада рассмотрела вопрос о введении военного положения в Украине и проголосовали "за" 276 народных депутатов.

Во время выступления в парламенте Петр Порошенко заявил, что внес новый Указ, предусматривающий введение военного положения не на 60, а на 30 дней.

Кроме того, действие Указа касается не всей территории Украины, а только в нескольких областях:

Винницкая

Луганская

Николаевская

Одесская

Сумская

Харьковская

Черниговская

Херсонская

Внутренние воды Азово-Керченского потока

Военное положение - это режим, который вводится в Украине или на отдельной территории. Вводится, если есть угроза агрессии или нападения. Военное положение вводится на определенный срок, но может быть преждевременно отменено президентом. Руководство страной передается военным.

Во время военного положения может вводиться ряд правил и ограничений:

усиленная охрана объектов;

трудовая повинность для трудоспособных для выполнения работ по ликвидации ЧП или общественно полезных работ;

предприятия любой формы собственности могут использоваться для нужд обороны;

принудительно могут отчуждаться частное или коммунальное имущество;

комендантский час;

особый режим въезда и выезда, ограничивается передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства;

ограничения движения автомобилей;

проверка документов, в случае необходимости - осмотр вещей, машин, грузов, служебных помещений и жилья;

запрет на проведение мирных собраний, митингов, демонстраций, других массовых мероприятий;

может подниматься вопрос о запрете политсил и партий, общественных объединений, если их деятельность направлена на "ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем";

запрет или ограничение на выбор местонахождения или жительства;

регулирование работы полиграфических предприятий, издательств, телерадиоогранизаций, СМИ, заведений культуры и пр. Они могут использоваться военными для проведения разъяснительной работы среди населения;

запрет на передачу информации через компьютерную сеть;

запрет на торговлю оружием, химическими или сильнодействующими веществами, алкоголем;

особый режим в сфере производства и продажи медсредств с наркотическими средствами в составе;

запрет на смену местожительства военнообязанных без разрешения военного комисара или подразделения СБУ, разведки;

повинность для граждан и юридических лиц поселять у себя военных;

может проводиться эвакуация населения;

могут вводиться нормы по обеспечению населения продовольствием;

могут устраняться с должностей руководители предприятий, организаций из-за невыполнения норм закона о военном положении.

Инфографика: Евгений Опанасенко

В период военного положения полномочия президента страны не могут быть прекращены. В случае, если срок полномочий президента истекает во время военного положения, он продолжает свою работу до окончания срока военного положения. Точно так же не могут быть прекращены полномочия парламента, Кабмина, уполномоченного президента по правам человека, судей, прокуроров, следователей, контрразведки.

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