Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов.

Военное положение будет действовать в Украине с 9:00 28 ноября 2018 по 25 декабря 2018 года. Отметим, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что военное положение может быть отменено в любое время.

Во время выступления в парламенте Петр Порошенко заявил, что внес новый указ, предусматривающий введение военного положения не на 60, а на 30 дней. Кроме того, действие указа касается не всей территории Украины, а только перечня областей:

Винницкая

Луганская

Донецкая

Николаевская

Одесская

Сумская

Харьковская

Черниговская

Херсонская

Запорожская

Внутренние воды Азово-Керченской акватории.

В законе о военном положении перечислен ряд мероприятий, которые могут быть введены в период режима военного положения.

Что нельзя делать во время военного положения, читайте в нашей аналитике.