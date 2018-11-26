Военное положение в Украине: когда начнет действовать [ Редактировать ]
Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов.
Военное положение будет действовать в Украине с 9:00 28 ноября 2018 по 25 декабря 2018 года. Отметим, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что военное положение может быть отменено в любое время.
Во время выступления в парламенте Петр Порошенко заявил, что внес новый указ, предусматривающий введение военного положения не на 60, а на 30 дней. Кроме того, действие указа касается не всей территории Украины, а только перечня областей:
- Винницкая
- Луганская
- Донецкая
- Николаевская
- Одесская
- Сумская
- Харьковская
- Черниговская
- Херсонская
- Запорожская
- Внутренние воды Азово-Керченской акватории.
В законе о военном положении перечислен ряд мероприятий, которые могут быть введены в период режима военного положения.
Что нельзя делать во время военного положения, читайте в нашей аналитике.
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