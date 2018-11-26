Военное положение не ограничит сотрудничество МВФ с Украиной [ Редактировать ]
В Международном валютном фонде (МВФ) внимательно наблюдают за ситуацией в Украине и надеются на неотложную деэскалацию. С таким заявлением 26 ноября в Киеве выступил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает "РБК-Украина".
"Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - заявил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).
"В сегодняшней редакции указ не должен мешать нам в продолжении сотрудничества ни с МВФ, ни с другими международными организациями", - заявил Климкин.
Напомним, Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.
Вследствие этого военное положение ввели в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Керченской акватории.
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