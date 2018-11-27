Ни для кого не секрет, что вода - одна из основных статей расходов в квитанции за услуги ЖКХ. Издание "РБК-Украина" пишет, как с помощью простых хитростей избежать огромных счетов за воду.

Практические рекомендации по экономии оплаты за воду:

Установите счетчики на воду. Без них вы заплатите почти втрое больше за этот природный ресурс.

Следите за состоянием сантехнического оборудования. Почините протекающие смесители. Через неисправный кран за сутки может "накапать" от 30 до 300 литров воды!

Установите современный сливной бачок унитаза с кнопкой экономичного слива.

Мойте тарелки как в Европе! Тарелки и столовые приборы соберите в раковине, слив заткните пробкой, добавьте моющее средство и помойте посуду. Потом сполосните в отдельной посудине с чистой водой.

Заменить прием ванны - душем. Экономия воды в 5-7 раз.

Купите экономичную душевую насадку с меньшим размером отверстий.

Если занимаетесь в фитнес-клубе, то после тренировки принимайте душ там, а не дома.

Выключайте воду, пока чистите зубы или бреетесь.

Установите электрический бойлер.

Установите аэратор на смеситель.

Используйте холодную воду для стирки вместо горячей.

Не бросайте мусор в унитаз! Это создает дополнительные расходы воды на смыв.

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