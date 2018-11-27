И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в условиях военного положения местные жители будут получать медицинскую помощь без изменений, а необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным - определенные медицинские учреждения. Об этом она сообщает в Facebook.

"Доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными", - написала Супрун.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны Украины приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Документ гарантирует своевременное лечение защитников, в частности - в условиях военного положения.

"В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, при необходимости готовых предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным. Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты разного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи - военно-врачебную экспертизу", - написала Супрун.

Список медицинских учреждений в каждой области можно просмотреть на сайте Минздрава. В этих заведениях все местные жители будут получать лечение без изменений. В то же время в них имеющийся резерв профильных коек для приема военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять по меньшей мере 10-15 военных.

По потребности учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации.

В регионах могут создаваться рабочие группы, которые в частности будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки.

В связи с азовским кризисом 26 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9338, с помощью которого утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине".