В США призвали власти Украины и России выйти на прямой контакт [ Редактировать ]
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон осуждает действия России против Украины и "призывает президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации".
Об этом говорится в заявлении Помпео по поводу нападения на украинские военные суда в Керченском проливе, передает "Голос Америки".
"США выражают свою глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Черном море, который произошел 25 ноября, когда украинские суда попытались осуществить проход через Керченский пролив. Сообщение о том, что российские корабли таранили и обстреливали украинские корабли, ранив украинский экипаж, и захватили три судна, является серьезным обострением и нарушением международных норм", - говорится в заявлении.
"США осуждают эти агрессивные действия России. Мы призываем Россию вернуть Украине ее судна и задержанных членов экипажа, и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - подчеркнули в Госдепе.
В то же время в ведомстве призвали обе стороны проявить сдержанность и соблюдать международные обязательства. "Мы призываем президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации. Поэтому мы настаиваем на поддержке нами Нормандского формата. США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды, и право ее судов осуществлять плавание в международных водах", - заявил Помпео.
Он также напомнил, что США отвергают попытку аннексии Крыма Россией.
Ранее мы писали о том, как изменится жизнь украинцев после введения военного положения.
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