В Индии мужчина женился на трупе возлюбленной, которая погибла в аварии в автобусе. На видео церемонии обратило внимание издание The Mirror.

Необычная свадьба прошла в штате Тамилнад на юге страны. 24-летний мужчина, согласно обычаям, посыпал красный порошок синдур на пробор невесты и поклялся ей, что не будет иметь никаких других любовных отношений на протяжении всей жизни. Его мать присутствовала на церемонии и плакала, отчаявшись отговорить сына.

Сообщается, что пара встречалась несколько лет и планировала пожениться.

Один из присутствовавших на свадьбе гостей снял церемонию на видео, оно широко разошлось в социальных сетях. "Вот это настоящая любовь, а не то, что показывают в фильмах", - отметил пользователь Четан Энанд. Девушка под ником Мадху выразила желание "встретить мужчину, который сможет любить так же сильно".

Ранее мы писали, что у Меган Маркл появился двойник.