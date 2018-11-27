Женщине пересадили орган с раком [ Редактировать ]
У жительницы Шотландии Паулины Хант обнаружили рак после того, как она пережила трансплантацию почки. Об этом сообщает The Daily Mail.
49-летней женщине сообщили, что у нее обнаружен рак брюшной полости и лимфома. До этого другой пациент, получивший от того же донора печень, скончался через несколько недель после пересадки.
"Мне сказали, что я слишком слаба для химиотерапии. Я теряла родных из-за рака и знаю, что меня ждет", - рассказала Хант.
Врачи, проводившие операцию по трансплантации, уверяют, что орган прошел все необходимые проверки. Тем не менее, пациентка настояла на расследовании. Как только в больнице узнали о возможной угрозе, женщине удалили пересаженную почку, но это не помогло.
Оказалось, что в материалах донора содержалась агрессивная форма рака, который, попав в организм Хант, быстро распространился на другие органы.
Национальная служба крови и трансплантации, которая ежегодно поставляет материал для более шести тысяч операций по пересадке органов, отрицает свою ответственность.
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