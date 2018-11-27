Роботи не завжди відбирають роботу у людей, іноді вони працевлаштовують. В одній із токійських кав'ярень із десяток маленьких помічників працюють під керівництвом людей з інвалідністю. Докладніше про цей проект Ірина Іванова.

Робот на службі не дивина у Японії. Але ця команда цифрових помічників особлива. Маленькі офіціанти у токійському кафе приймають замовлення та роздають напої під керівництвом своїх операторів.

"- Я буду апельсиновий сік.

- А мені кави, будь ласка.

- Отже, апельсиновий сік і кава, так?"

Одним із цих роботів керує Нозомі Мурата, вона прикута до інвалідного візка. А колись працювала у сфері послуг і обожнювала спілкуватися з клієнтами. Тож тепер просто у захваті від своєї роботи. Нозомі щаслива знову допомагати людям попри інвалідність. Це сталося завдяки проекту одного японського стартапу, створеного щоб допомогти людям з обмеженими можливостями.

"Якщо люди із задоволенням керують роботами, якщо їм подобається працювати в кафе, тоді не можна цю роботу залишати на штучний інтелект", - говорить Кентаро Йошіфуджі, виконавчий директор стартапу.

Оплата операторів - дев'ять доларів на годину. Поки що в кав'ярні працевлаштовано десятеро осіб з інвалідністю. Наразі проект на випробуванні.

"Ми ще тестуємо програму, тож не застраховані від безлічі помилок, але саме цього я і хочу. Нам потрібно дізнатися, як проект працює, а не лише миттєво досягти успіху", - говорить Кентаро Йошіфуджі, виконавчий директор стартапу.

Випити кави з рук механічного офіціанта і поспілкуватися з оператором жителі Токіо можуть упродовж двох тижнів. Повністю проект запустять у 2020 році.