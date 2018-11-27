Дослідницький зонд NASA успішно дістався Марса [ Редактировать ]
Марса успішно дістався новий дослідницький зонд NASA InSight. До Червоної планети він летів понад півроку. Космічний апарат сів на пласку рівнину поруч із марсіанським екватором. Його місія триватиме 728 днів.
Зонд вимірюватиме сейсмічну активність планети і температуру поверхні, а також вивчатиме її будову.
Щоправда InSight - не марсохід і рухатися він не зможе. Тому його посадка і розташування були принципово важливими для вчених.
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