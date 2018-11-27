В Днепре автокран раздавил автомобиль с человеком [ Редактировать ]
26 ноября в Днепре на Донецком шоссе возле ТЦ "Эпицентр" случилось ДТП. Столкнулись автомобиль Opel и автокран МАЗ. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Информатор.
По словам сотрудника патрульной полиции, водитель на автомобиле Opel двигался по Донецкому шоссе в сторону Подгородного. В это время автокран МАЗ пересекал Донецкое шоссе от ТЦ METRO в сторону улицы Каштановая, ТЦ "Эпицентр". В этот момент произошло столкновение. Патрульные отметили, что пока непонятно, кто виноват в происшествии, но светофоры на данном участке дороги работали исправно.
В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчину из машины извлекали спасатели при помощи специального оборудования. Пострадавшего госпитализировали в Днепровскую городскую больницу № 6.
На месте работали экипажи патрульной полиции, спасатели, врачи скорой помощи и следователи. Автомобиль Opel с места аварии забрал эвакуатор. Детали происшествия выясняются. Кто виноват - установит следствие.
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