НАТО закликає Росію повернути українські судна [ Редактировать ]
Північно-атлантичний Альянс закликає Росію звільнити затриманих моряків і повернути Україні судна. Відповідну заяву зробив генсек Єнс Столтенберг на прес-конференції після екстреного засідання Україна-НАТО у Брюсселі.
Він також додав: держави-члени Альянсу не бачать виправдання застосуванню військової сили Росією у Керченській протоці. Утім це загострення конфлікту, за словами Столтенберга, нагадує, що війна в Україні триває вже чотири роки.
"Немає жодного виправдання застосуванню військової сили проти українських кораблів і військово-морського складу. Тому ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вона захопила вчора. Ми також закликаємо до спокою та стриманості", - заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.
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