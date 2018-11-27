Президент США прокоментував події у Керченській протоці [ Редактировать ]
Події у Керченській протоці прокоментував президент США Дональд Трамп. Він сказав, цитую, "Нам не подобається те, що відбувається. Сподіваюся, невдовзі ситуація нормалізується". За словами очільника Білого дому, європейські союзники та США вже працюють над залагодженням проблеми.
Натомість в американському держдепі Петра Порошенка і Володимира Путіна закликали до прямих переговорів. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео на сайті департаменту.
Він також звернувся до Росії, щоб та звільнила українських моряків і захоплені кораблі.
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