Караван мігрантів із Центральної Америки дісталися до кордону із США

Приблизно 360 людей під'їхали до паркану на кордоні між країнами на автобусах. Ще близько 5 тисяч прохачів притулку - все ще за 2000 кілометрів від американського кордону у Гвадалахарі