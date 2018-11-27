Мексика закликала США розслідувати використання зброї проти мігрантів [ Редактировать ]
Мексиканська влада закликала США розслідувати використання американською стороною зброї проти мігрантів.Дипломатичну ноту із такою вимогою вже скерували у Вашингтон.
Нагадаю, 25 листопада сотні мігрантів спробували прорватися через південний рубіж США у мексиканській Тіхуані. Прохачі притулку намагалися перелізти через паркан або прошмигнути між дротами.
Американська поліція розганяла їх за допомогою сльозогінного газу.
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