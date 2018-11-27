Мошенники научились использовать Google Maps для собственного обогащения, выдавая с их помощью себя за сотрудников службы поддержки банковских организаций.

Эксплуатируемая схема оказалась настолько простой и эффективной, что потенциальные жертвы сами связываются с мошенниками, позволяя тем избежать “холодных” звонков и повышая тем самым вероятность заполучить учетные данные для доступа к банковскому счету. Таким образом корпорация добра обогатила карман злоумышленников и аферистов, а наивны пользователи сервиса остались без денег.

Описываемая мошенническая схема получила наибольшее распространение в Индии, однако с переменным успехом используется и в других странах. Она состоит в том, что абсолютно любой пользователь может назваться собственником того или иного предприятия, включая банковские организации, и изменить контактный телефон, который приводится в Google Maps, на свой.

Плохая новость в том, что Google не контролирует информацию, которую вводят обычные пользователи, которые могут это делать абсолютно легально. Чтобы избежать этой уловки, рекомендуем посещать только проверенные сайты банков, и в них уже находить контактный номер для связи со службой поддержки.

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