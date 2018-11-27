В Харькове в резонансном деле Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП, появились новые подробности. Так, еще одна пострадавшая отказалась от своих претензий и стала уже третье, кто забрал свой иск после получения компенсации от родственников подсудимой..

По закону, денежные выплаты потерпевшим должны смягчить приговор. В то же время, другие пострадавшие утверждают, что некоторые платежи зафиксированы как благотворительные взносы, а потому они не должны повлиять на решение суда.

"Если потерпевшие отказываются от своих требований к Зайцевой - это их личное дело. Мои потерпевшие от своих требований к Зайцевой не отказываются. И не готовы рассматривать вот эти перечисления - вот эти 50 тысяч благотворительной помощи, рассматривать как доказательства, смягчающие вину Зайцевой", - объяснила Лариса Матвеева, представитель группы потерпевших.

В свою очередь, адвокат Елены Зайцевой напомнила о том, что закон обязывает учитывать выплаты компенсаций как смягчающее обстоятельство.

"Если есть действительно документация, подтверждающая тот или иной факт касательно личности обвиняемого, она судом должна быть учтена. Это прямо предусмотрено уголовно процессуальным кодексом Украины", - заявила Юлия Козырь.

Ранее мы писали о том, что Зайцева может избежать наказания.