Во вторник, 27 ноября, на Центральном железнодорожном вокзале Киева эвакуируют людей. Пассажиров просят срочно покинуть помещение. Сообщение о возможной угрозе появилось около 12:50. Об этом "Информатор" сообщает с места событий.

В полицию поступил анонимный звонок с сообщением о минировании. Так как звонивший не указал, на каком именно вокзале предположительно может находится бомба, людей эвакуируют с Центрального ж/д вокзала и автовокзала.

Пассажиров просят покинуть помещения вокзалов и платформ, вход закрыт. По состоянию на 13:10 информации о том, действительно ли заминировали , не поступило.

Позже выяснилось, что около 13:00 в ГСЧС поступило сообщение о минировании. Эвакуировали около 100 человек, на вокзале ожидают взрывотехников. На место событий прибыли кинологи. Причину эвакуации выяснят правоохранительные органы и следствие.

Ранее в Германии эвакуировали почти 2 тысячи человек.