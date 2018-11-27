В Харькове после известия о введении военного положения с 28 ноября на мобильные телефоны начали рассылать фейковые оповещения о немедленном прибытии в воинские части.

Фото SMS-сообщений показало в своем Twitter сообщество "Ху*вый Харьков".

"В связи с мобилизацией вам необходимо немедленно прибыть в воинскую часть по месту жительства", - сказано в сообщении.

При этом предупреждается, что в случае игнорирования этого призыва, данные адресата будут переданы в суд.

В комментариях к твитту другие харьковчане подтвердили, что им также приходили подобные сообщения.

"Так можно не идти?", - спрашивают они.

Ранее президент Украины сделал заявление о возможной мобилизации в стране.