Военное положение: Порошенко подписал новый указ [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко подписал указ, который вносит изменения в решение Совета нацбезопасности и обороны в части продолжительности действия военного положения в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, своим указом №392 Порошенко утверждает от 26 ноября о внесении изменения в предыдущее решение Совета, тоже от 26 ноября, "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".
В новой редакции решения Совета нацбезопасности срок действия военного положения сокращается с 60 до 30 суток, и предполагается, что оно продлится с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.
25 ноября в Керченском проливе пограничные катера ФСБ РФ взяли на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Во время атаки россияне захватили в плен более 20 украинских моряков и три их корабля. При этом были ранены 6 украинцев.
В ответ на агрессивные действия РФ 26 ноября СНБО принял решение о введении в Украине военного положения на 60 дней. Порошенко издал указ №390, которым это решение утвердил.
Однако против такой продолжительности чрезвычайного положения выступила Верховная Рада, которая должна согласовать введение спецрежима.
После переговоров с депутатами президент согласился сократить действие военного положения в два раза.
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