Украинская певица Светлана Лобода рассказала о случае из прошлого, когда один из участников ее коллектива усомнился в том, что она сможет стать успешной и востребованной в мире музыки. О пережитом унижении исполнительница написала на своей странице в Instagram.

Лобода поведала, что один из ее знакомых сказал ей, что она не сможет устраивать концерты с аншлагом на огромных площадках. Артистка не скрывает, что тогда эти слова ее сильно задели.

"Много лет назад один мой знакомый, работающий в моей команде, сказал: "Светик, будешь ездить по клубам. Даже может по клубам Европы! На больше не рассчитывай. Не всем же собирать стадионы". На этом наши пути разошлись. Сегодня мы собираем стадионы, М. И счастливы от того, что наша музыка нужна и важна", - написала певица.

Ранее Светлана Лобода рассказала, как чуть не лишилась ноги.