При изучении рынка смартфонов в Украине, выяснилось, что спустя год после начала продаж iPhone 8 он потерял в своей цене 40%, пишет "Сегодня".

"Восьмерки" появились в сентябре 2017 года, тогда цена на новинку составляла 25 500 гривен за базовую модель с 64 ГБ памяти. Через год iPhone 8 подешевел почти до 15 500 гривен за 64 ГБ модель. Он стал последним смартфоном Apple со сканером отпечатка Touch ID, толстыми рамками и 4,7-дюймовым экраном, чем привлекает приверженцев классических айфонов.

Более того iPhone 8 можно считать главной альтернативой "бюджетному" iPhone XR, поскольку большинство покупателей обращает внимание как раз на "восьмерку" из-за более доступной цены и наличия сканера отпечатков пальцев.

Ранее в Apple сообщили о дефектах в iPhone X.