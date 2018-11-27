Апарат два роки досліджуватиме поверхню і глибини планети

Фото-привіт з Червоної планети. Перший знімок з Марса надіслав апарат НАСА - Insight. Напередодні він успішно сів на поверхні червоної планети, подолавши майже 500 мільйонів кілометрів.

Тепер апарат два роки досліджуватиме поверхню і глибини Марса, вивчаючи будову планети, зокрема її ядра та намагаючись, серед іншого, зареєструвати сейсмічну активність.

Також Інсайт можливо наблизить учених до чіткої відповіді на питання - чи була на Марсі вода.