Апарат НАСА Insight прислав перше фото Марсу [ Редактировать ]
Фото-привіт з Червоної планети. Перший знімок з Марса надіслав апарат НАСА - Insight. Напередодні він успішно сів на поверхні червоної планети, подолавши майже 500 мільйонів кілометрів.
Тепер апарат два роки досліджуватиме поверхню і глибини Марса, вивчаючи будову планети, зокрема її ядра та намагаючись, серед іншого, зареєструвати сейсмічну активність.
Також Інсайт можливо наблизить учених до чіткої відповіді на питання - чи була на Марсі вода.
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