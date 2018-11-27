Известные мужчины, которые делали пластические операции [ Редактировать ]
Походы к косметологу и пластические операции предназначены не только для женщин. Нередко киноактеры и музыканты прибегают к помощи хирургов.
Когда главным рабочим инструментом знаменитого мужчины становится его лицо, он готов пойти на многое ради желанной роли.
Несколько примеров мужской пластики - удачной и не очень - в нашем обзоре.
Читайте также про самые опасные места для пластических операций.
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