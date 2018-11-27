Рождественский пост 2018-2019 - это последний и самый строгий после Великого многодневный пост в уходящем году. Многие задолго до начала Рождественского поста хотят узнать когда он начинается и заканчивается.

Дата является не переходящей и каждый год Рождественский пост начинается 28 ноября. Кроме этого важно знать что можно кушать и что нельзя во время Рождественского поста. Для удобства постящихся верующих создан календарь питания по дням.

Цель этого строгого поста - чтобы христиане подготовились встречать Рождество Христово, очистили свою душу и тело. Подход к посту должен быть сознательным. Человек должен знать о смысле религиозного воздержания.

Календарь питания на первую неделю Рождественского поста с 28 ноября по 2 декабря:

Инфографика: Константин Семенов

28.11 - сухоядение - самый аскетический день поста, когда можно употреблять только необработанную еду. Это сухофрукты, мед, орехи, свежие фрукты и овощи, винегрет, постная хлебная продукция. По одной из версий, можно даже пить травяные чаи.

29.11 - допустимо присутствие рыбы, разрешается есть сырую или вареную растительную пищу с маслом (квашеная капуста, каша). Ешьте фрукты, орехи, можно позволить себе кофе и какао.

30.11 - сухоядение (постные хлебцы, мед, сухофрукты).

28.11 - сухоядение - самый аскетический день пост

1 и 2.12 - можно есть сырую или вареную растительную пищу с маслом, рыбу, морепродукты.

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