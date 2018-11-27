Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о своей готовности полететь на Марс. О своих планах полететь в космос изобретатель рассказал в интервью изданию Axius.

"Я оцениваю, что могу самостоятельно полететь на Марс, как вероятность в 70%. Я говорю о стоимости "билета" туда в несколько сотен тысяч долларов. Но вероятность погибнуть на Марсе или во время полёта значительно выше, чем на Земле. Пока что мы не можем полностью оценить опасность для жизни человека при путешествии через дальний космос", - заявил бизнесмен.

Известно, что основатель SpaceX ранее анонсировал начало программы колонизации Марса с 2022 года, а корабль с живыми астронавтами туда планировали отправить в 2024 году. Также компания уже презентовала концерт скафандра для марсианских условий.

Ранее Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.