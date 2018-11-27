Водночас, в указі, оприлюдненому сьогодні в офіційному виданні Кабінету міністрів "Урядовий кур'єр". Йдеться про запровадження воєнного стану на 60 діб по всій території України. У газеті пояснили плутанину з термінами. Річ у тому, що вчора до редакції надійшов ще не виправлений указ. А вірний документ видання обіцяє опублікувати вже завтра.

"Справа у тому, що, скажімо, попереднім указом вводилось в дію рішення ради національної безпеки і оборони. Одним із пунктів, всього лише одним із пунктів якого РНБО рекомендувало президенту на 60 діб. Там же ж і багато інших пунктів. Відповідно після обговорення у Верховній Раді вводиться на 30 діб, але потрібно ж було знов рішення радбезу для того, що він дав відповідний указ. З'явилось таке рішення ради безпеки, що вони рекомендують 30 діб і президент підписав це своїм указом завтра буде цей указ опублікований", - говорить Леонід Самсоненко, перший заступник головного редактора видання "Урядовий кур'єр".