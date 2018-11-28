Трамп заявив, що йому не подобається ця агресія

Дональд Трамп може скасувати зустріч із Володимиром Путіним через захоплення Росією українських моряків на Азовському морі.

В інтерв'ю виданню Washington Post президент заявив, що йому, цитую - "не подобається ця агресія". І додав, що очікує вичерпної доповіді щодо захоплення росіянами трьох українських кораблів.

Раніше радник із нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Трамп та Путін обговорять Україну під час саміту "Великої двадцятки", який стартує 30 листопада у Буенос-Айресі.