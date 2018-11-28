В среду, 28 ноября, в правительственной газете опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения на 30 дней. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте президента.

В частности, опубликован указ № 392, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

Ранее мы писали о том, что была названа четкая дата завершения режима.