Военное положение: опубликован указ (текст) [ Редактировать ]
В среду, 28 ноября, в правительственной газете опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения на 30 дней. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте президента.
В частности, опубликован указ № 392, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.
Ранее мы писали о том, что была названа четкая дата завершения режима.
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