Іще один американський штат визнав трагедію Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом. Українське посольство у США повідомило у Facebook, що Алабама стала 21-м штатом, який офіційно вшанував пам'ять жертв цієї трагедії.

Посольство опублікувало також копію відповідного звернення губернатора штату.