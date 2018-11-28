У США 21 штат визнав Голодомор геноцидом українського народу [ Редактировать ]
Іще один американський штат визнав трагедію Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом. Українське посольство у США повідомило у Facebook, що Алабама стала 21-м штатом, який офіційно вшанував пам'ять жертв цієї трагедії.
Посольство опублікувало також копію відповідного звернення губернатора штату.
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