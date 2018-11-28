ЧП в киевском метро: одна из линий остановилась [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
В Киеве остановилась Святошинско-Броварская линия метро. Временно прекращено движение от станции "Лесная" до станции "Академгородок". Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Причина ЧП выясняется.
Отметим, что состоянием на 9:40 движение восстановилось и метрополитен начал работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Киеве начали строительство новой ветки метро.
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