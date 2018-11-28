В Киеве остановилась Святошинско-Броварская линия метро. Временно прекращено движение от станции "Лесная" до станции "Академгородок". Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Причина ЧП выясняется.

Отметим, что состоянием на 9:40 движение восстановилось и метрополитен начал работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали строительство новой ветки метро.