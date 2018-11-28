Мужские имена, которые притягивают беды [ Редактировать ]
Выбор имени для ребенка очень ответственное решение, поскольку некоторые из них могут нести негативную энергетику. Эксперты назвали мужские имена, которые притягивают беды.
Герман
В переводе с латинского означает "родной", "близкий". "Тяжелое" мужское имя, которое наделяет своего обладателя беспринципностью, заносчивостью и эгоизмом. С таким набором качеств ему не везет ни в дружбе, ни в любви. Германы часто срывают неудовлетворенность жизнью на близких людях.
Тарас
В переводе с греческого означает "смутьян". Перевод имени уже очень много говорит о его обладателе. Мятежный дух проявляется с самого детства, заставляя родителей в прямом смысле взяться за голову. Делая что-то исключительно из бунтарских побуждений, Тарас вредит сам себе и осложняет жизнь окружающим его людям. Кроме того он упрям, обидчив и иногда бывает чрезмерно самолюбив.
Борис
Мужчину с таким именем ждет непростой жизненный путь, наполненный трудностями и препятствиями, которые ему придется постоянно преодолевать. Ему ничего не дается просто так, о случайном везении в данном случае можно забыть. Борис тяжело переживает проигрыши, каждый свой промах он воспринимает как глобальную трагедию.
Савелий
К сожалению, обладатель этого красивого имени обречен на тяготы и испытания. Основные проблемы у него возникают при общении с противоположным полом. В глазах женщин он выглядит пассивным пессимистом. Неудачи в любви и карьере могут легко спровоцировать у Савелия депрессию, которую он предпочтет "лечить" алкоголем.
Анатолий
Основная проблема мужчин с таким именем - слабое здоровье. В детстве они постоянно болеют и к подростковому возрасту обзаводятся хроническими заболеваниями. Анатолии также слабовольны, что нередко выражается в появлении разного рода зависимостей (особенно к алкоголю). В личной жизни эти мужчины тоже несчастны. Как правило, они влюбляются в деспотичных женщин, которые в итоге превращают их в подкаблучников.
Читайте также, какие мужские имена приносят удачу.
по теме
Женские имена, которые приносят неудачу
Имя очень сильно влияет на Судьбу, поэтому оно играет не последнюю роль для счастья человека
Мужские имена, которые приносят богатство и успех
Каждая мама хочет выбрать для сына самое лучшее имя, которое принесет ему удачу в жизни
Мужские имена, которые притягивают удачу
По словам экспертов, называя ребенка, мы осознанно или нет - закладываем его в судьбу
Мужские имена, которые приносят неудачу
Какие мужские имена слишком прочно связаны с непростой судьбой? Как не надо называть сына, чтобы не испортить ему жизнь?
Фантазии родителей: самые необычные детские имена
Практически каждая супружеская пара начинает выбирать имя для своего ребенка еще задолго до его рождения