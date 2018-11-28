Выбор имени для ребенка очень ответственное решение, поскольку некоторые из них могут нести негативную энергетику. Эксперты назвали мужские имена, которые притягивают беды.

Герман

В переводе с латинского означает "родной", "близкий". "Тяжелое" мужское имя, которое наделяет своего обладателя беспринципностью, заносчивостью и эгоизмом. С таким набором качеств ему не везет ни в дружбе, ни в любви. Германы часто срывают неудовлетворенность жизнью на близких людях.

Тарас

В переводе с греческого означает "смутьян". Перевод имени уже очень много говорит о его обладателе. Мятежный дух проявляется с самого детства, заставляя родителей в прямом смысле взяться за голову. Делая что-то исключительно из бунтарских побуждений, Тарас вредит сам себе и осложняет жизнь окружающим его людям. Кроме того он упрям, обидчив и иногда бывает чрезмерно самолюбив.

Борис

Мужчину с таким именем ждет непростой жизненный путь, наполненный трудностями и препятствиями, которые ему придется постоянно преодолевать. Ему ничего не дается просто так, о случайном везении в данном случае можно забыть. Борис тяжело переживает проигрыши, каждый свой промах он воспринимает как глобальную трагедию.

Савелий

К сожалению, обладатель этого красивого имени обречен на тяготы и испытания. Основные проблемы у него возникают при общении с противоположным полом. В глазах женщин он выглядит пассивным пессимистом. Неудачи в любви и карьере могут легко спровоцировать у Савелия депрессию, которую он предпочтет "лечить" алкоголем.

Анатолий

Основная проблема мужчин с таким именем - слабое здоровье. В детстве они постоянно болеют и к подростковому возрасту обзаводятся хроническими заболеваниями. Анатолии также слабовольны, что нередко выражается в появлении разного рода зависимостей (особенно к алкоголю). В личной жизни эти мужчины тоже несчастны. Как правило, они влюбляются в деспотичных женщин, которые в итоге превращают их в подкаблучников.

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