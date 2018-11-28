В среду, 28 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по делам ветеранов. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что ранее созданная Госслужба по делам ветеранов реорганизуется в министерство.

"Мы должны помогать всем, кто защищает наше государство и выполняет свой долг. Вопросы лечения, социальной защиты, реабилитации должны быть системными, а их решение - максимально эффективным", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что министр по делам ветеранов рассказала, когда заработает министерство.